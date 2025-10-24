PUBBLICITÀ
HomePoliticaElezioni regionali, tutti i candidati di Campania Popolare a sostegno di Giuliano...
PoliticaPolitica Regionale

Elezioni regionali, tutti i candidati di Campania Popolare a sostegno di Giuliano Granato Presidente

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Elezioni regionali, tutti i candidati di Campania Popolare a sostegno di Giuliano Granato Presidente
Elezioni regionali, tutti i candidati di Campania Popolare a sostegno di Giuliano Granato Presidente
PUBBLICITÀ

Tutti i candidati del partito Campania Popolare (Pci, Potere al Popolo e Rifondazione comunista) alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. La lista appoggia il candidato presidente Giuliano Granato. La lista di Campania Popolare presenta candidati nelle cinque province della Campania: Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.

Campania Popolare, i candidati in provincia di Napoli

Giuliano Granato
Francesco Maranta, Detto Franco
Giuseppe Marziale, Detto Pino
Assunta Aiello
Federica Amodio
Paolo Angelone
Domenico Cordone, Detto Mimmo
Pietro D’alisa
Michele D’apuzzo, Detto O Scellone
Carla Di Napoli
Maria Di Napoli, Detta Magic Mery
Katia Fierravanti
Giuseppe Fiore
Emilianna Formicola
Renato Genovese
Maria Teresa Iervolino, Detta Maite
Maria Ledonne
Pietro Losciale
Gabriella Luise
Mario Maddaloni
Michele Maddaluno
Domenico Modola, Detto Mimmo
Biagio Nasti
Lina Petrone, Detta Lina
Andrea Ponticelli
Sara Tesoriero

Campania Popolare, i candidati in provincia di Salerno

BORDINO PAOLO
AVAGLIANO FILOMENA, detta MENA
BALZAMO STANISLAO
BIROCCINO ROBERTA
CHIANESE ANGELA
DE LUISA SILVANA
GRANITO ROSARIO
LAMPE CORRADO
STILE SABRINA

Ecco l’elenco dei candidati  provincia di Casertas

SGROI MASSIMO
TARTAGLIONE TERESA
DI MARTINO ROBERTO
MARINO LINA detta ILIA
STAZIO IVANA
FOSSO AMEDEO, detto ADAM
PALMIERI GIUSEPPE
SFORZA VINCENZO

PUBBLICITÀ

Campania Popolare, i candidati in provincia di Avellino

ARRICALE MICHELA
BONITO ARTURO
IANNACCONE MAURA
VECCHIONE ROBERTO

Campania Popolare, i candidati in provincia di Benevento

GIULIANINI MARCELLO
DI MARTINO ROSALBA

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati