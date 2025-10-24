Elezioni regionali, tutti i candidati di Campania Popolare a sostegno di Giuliano Granato Presidente

Tutti i candidati del partito Campania Popolare (Pci, Potere al Popolo e Rifondazione comunista) alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. La lista appoggia il candidato presidente Giuliano Granato. La lista di Campania Popolare presenta candidati nelle cinque province della Campania: Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.
Campania Popolare, i candidati in provincia di Napoli
Giuliano Granato
Francesco Maranta, Detto Franco
Giuseppe Marziale, Detto Pino
Assunta Aiello
Federica Amodio
Paolo Angelone
Domenico Cordone, Detto Mimmo
Pietro D’alisa
Michele D’apuzzo, Detto O Scellone
Carla Di Napoli
Maria Di Napoli, Detta Magic Mery
Katia Fierravanti
Giuseppe Fiore
Emilianna Formicola
Renato Genovese
Maria Teresa Iervolino, Detta Maite
Maria Ledonne
Pietro Losciale
Gabriella Luise
Mario Maddaloni
Michele Maddaluno
Domenico Modola, Detto Mimmo
Biagio Nasti
Lina Petrone, Detta Lina
Andrea Ponticelli
Sara Tesoriero
Campania Popolare, i candidati in provincia di Salerno
BORDINO PAOLO
AVAGLIANO FILOMENA, detta MENA
BALZAMO STANISLAO
BIROCCINO ROBERTA
CHIANESE ANGELA
DE LUISA SILVANA
GRANITO ROSARIO
LAMPE CORRADO
STILE SABRINA
Ecco l’elenco dei candidati provincia di Casertas
SGROI MASSIMO
TARTAGLIONE TERESA
DI MARTINO ROBERTO
MARINO LINA detta ILIA
STAZIO IVANA
FOSSO AMEDEO, detto ADAM
PALMIERI GIUSEPPE
SFORZA VINCENZO
Campania Popolare, i candidati in provincia di Avellino
ARRICALE MICHELA
BONITO ARTURO
IANNACCONE MAURA
VECCHIONE ROBERTO
Campania Popolare, i candidati in provincia di Benevento
GIULIANINI MARCELLO
DI MARTINO ROSALBA