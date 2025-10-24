Elezioni regionali, tutti i candidati di Campania Popolare a sostegno di Giuliano Granato Presidente

PUBBLICITÀ

Tutti i candidati del partito Campania Popolare (Pci, Potere al Popolo e Rifondazione comunista) alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. La lista appoggia il candidato presidente Giuliano Granato. La lista di Campania Popolare presenta candidati nelle cinque province della Campania: Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.

Campania Popolare, i candidati in provincia di Napoli

Giuliano Granato

Francesco Maranta, Detto Franco

Giuseppe Marziale, Detto Pino

Assunta Aiello

Federica Amodio

Paolo Angelone

Domenico Cordone, Detto Mimmo

Pietro D’alisa

Michele D’apuzzo, Detto O Scellone

Carla Di Napoli

Maria Di Napoli, Detta Magic Mery

Katia Fierravanti

Giuseppe Fiore

Emilianna Formicola

Renato Genovese

Maria Teresa Iervolino, Detta Maite

Maria Ledonne

Pietro Losciale

Gabriella Luise

Mario Maddaloni

Michele Maddaluno

Domenico Modola, Detto Mimmo

Biagio Nasti

Lina Petrone, Detta Lina

Andrea Ponticelli

Sara Tesoriero

Campania Popolare, i candidati in provincia di Salerno

BORDINO PAOLO

AVAGLIANO FILOMENA, detta MENA

BALZAMO STANISLAO

BIROCCINO ROBERTA

CHIANESE ANGELA

DE LUISA SILVANA

GRANITO ROSARIO

LAMPE CORRADO

STILE SABRINA

Ecco l’elenco dei candidati provincia di Casertas

SGROI MASSIMO

TARTAGLIONE TERESA

DI MARTINO ROBERTO

MARINO LINA detta ILIA

STAZIO IVANA

FOSSO AMEDEO, detto ADAM

PALMIERI GIUSEPPE

SFORZA VINCENZO

PUBBLICITÀ

Campania Popolare, i candidati in provincia di Avellino

ARRICALE MICHELA

BONITO ARTURO

IANNACCONE MAURA

VECCHIONE ROBERTO

Campania Popolare, i candidati in provincia di Benevento

GIULIANINI MARCELLO

DI MARTINO ROSALBA