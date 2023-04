PUBBLICITÀ

Raid nella farmacia inaugurata solo pochi giorni fa. E’ emergenza criminalità a Giugliano, i banditi sono entrati in azione in via Selva Piccola ai danni della farmacia Sant’Anna, che ha aperto i battenti da poco. Ancora da quantificare i danni subiti. Stamattina gli addetti hanno trovato la serranda divelta, stamattina gli operai erano già al lavoro per ripristinare il tutto.