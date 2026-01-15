En-Nesyri vicinissimo al Napoli: chi è il nuovo centravanti che piace a Conte

PUBBLICITÀ

Il nome è tornato a rimbalzare tra Turchia e Italia come una palla in area al novantesimo: Youssef En-Nesyri. Mentre il futuro di Lorenzo Lucca resta in bilico tra Istanbul e Napoli, con il Besiktas pronto a muoversi dopo la possibile cessione di Tammy Abraham, il club azzurro osserva con attenzione il mercato e tiene nel mirino l’attaccante del Fenerbahçe. Un incastro da calciomercato classico, fatto di partenze che aprono porte e di occasioni che passano veloci come un contropiede.

Secondo quanto filtra anche dai media turchi, il Fenerbahçe sarebbe favorevole a una soluzione in prestito con opzione di riscatto per En-Nesyri. Il Napoli ha già sondato il terreno e resta alla finestra, in attesa di capire se l’uscita di Lucca possa trasformarsi nel via libera per l’assalto al centravanti marocchino, che ha fatto sapere di gradire particolarmente l’ipotesi partenopea.

Chi è En-Nesyri: potenza, profondità e gioco aereo

Nato a Fès il 1° giugno 1997, Youssef En-Nesyri è un attaccante moderno nel senso più fisico del termine: longilineo, potente, rapido in campo aperto e micidiale nel gioco aereo. Mancino naturale, abbina struttura atletica e capacità di attaccare la profondità, rendendosi particolarmente efficace in contropiede. Ma non è solo un finalizzatore: la sua duttilità offensiva gli consente di muoversi su tutto il fronte d’attacco, aprendo spazi e capitalizzando palloni vaganti in area con l’istinto dell’opportunista.

In un Napoli alla ricerca di un centravanti capace di reggere i duelli fisici, attaccare i cross e offrire soluzioni diverse in fase offensiva, il suo profilo appare tutt’altro che casuale.

Dalla Spagna alla Turchia: una carriera in ascesa

Dopo la formazione in Marocco tra il Maghreb Fès e l’Académie Mohammed VI, En-Nesyri approda in Spagna nel 2015, al Málaga. L’esordio in Liga arriva nel 2016, seguito dal primo gol pochi mesi dopo. Nel 2018 il passaggio al Leganés segna il vero salto: 53 presenze e 15 reti, con una memorabile tripletta al Betis che lo impone all’attenzione dei grandi club.

Il Siviglia lo acquista nel gennaio 2020 per 20 milioni di euro, investendo sulla sua crescita. In Andalusia En-Nesyri vive il periodo più prolifico: 196 presenze e 73 gol in quattro stagioni, con doppiette, triplette e reti decisive anche in Europa League. Numeri che raccontano di un attaccante affidabile, capace di reggere la pressione e di segnare nei momenti pesanti.

Nell’estate 2024 il trasferimento al Fenerbahçe per 19,5 milioni di euro, uno degli acquisti più costosi nella storia del campionato turco. A Istanbul, però, la sua posizione non è intoccabile.

L’incastro con Lucca e la mossa del Napoli

La possibile partenza di Lorenzo Lucca verso il Besiktas rappresenta il primo tassello del domino. I turchi, dopo aver riscattato Abraham e pronti a cederlo all’Aston Villa, libererebbero spazio salariale e tecnico per puntare sull’attaccante italiano. A quel punto, il Napoli avrebbe la corsia libera per affondare su En-Nesyri, individuato come alternativa ideale per caratteristiche fisiche e affidabilità sotto porta.

Il Fenerbahçe, che valuta anche proposte da Nottingham Forest ed Everton, sembra aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che si incastrerebbe con la strategia azzurra: investire senza forzare subito i conti (anche a causa del parziale blocco di mercato), ma con la possibilità di trasformare l’operazione in definitiva.

Perché En-Nesyri può servire agli azzurri

Nel calcio delle rotazioni e delle partite bloccate, avere un attaccante dominante nel gioco aereo e capace di attaccare la profondità è un lusso. En-Nesyri non è un centravanti da palleggio elegante, ma un ariete con il radar per il gol, uno che vive sulle traiettorie dei cross e sulle ripartenze. In una Serie A sempre più tattica, il suo profilo potrebbe fare la differenza, soprattutto nei match in cui servono centimetri, forza e concretezza.

Il mercato è ancora in movimento, ma la direzione è chiara: se Lucca saluterà, il Napoli ha già individuato il possibile sostituto. E En-Nesyri, tra Istanbul e l’ombra del Vesuvio, aspetta solo che il domino cada al posto giusto.