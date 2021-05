Grave lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Mario Carandente. A portarsi via il noto musicista un brutto male. Tra i più colpiti per la triste dipartita Enzo Avitabile, suo grande amico d’infanzia. L’artista napoletano lo ha salutato così sui social: “Mario Carandente: il suo nome forse non sarà così tanto conosciuto (per ognuno c’è sempre qualcuno che non ti conosce)ma era un musicista, un mio amico d’infanzia, un amico fraterno di sempre, una persona speciale con una grande anima, volato via qualche ora fa. Voglio omaggiarlo su questa mia pagina perché credo che tutti gli uomini siano uguali agli occhi di Dio e colgo l’occasione per rendere onore alle persone di tutti i giorni che combattono per la propria esistenza”.

Non solo Enzo Avitabile, il saluto del web per Mario Carandente

“Ho da poco saputo che sei volato via…Mario tu che sei stato sempre disponibile e operativo per i nostri bambini ai quali bastava sentir pronunciare il tuo nome per gioire come non mai , una persona splendida, un musicista, un uomo d’ amore come ti ho sempre definito, una persona che in silenzio arrivava a tutti con immensa umiltà e con profondo rispetto per tutto.

Quante canzoncine ci hai insegnato,quanti saggi organizzati, tu c’eri sempre a dare supporto. Sarai sempre con noi E in quello che negli anni trascorsi insieme hai saputo donare! Sii un angelo per la tua Daniela Sibilio collega e amica meravigliosa, e a noi manda ogni tanto qualche nota da lassù sapremo farne musica dolce per i nostri bambini che tanto hai amato!! E io ti ringrazio per le belle dediche!! Grazie Mario Carandente ti vorrò sempre bene!!”, si legge sui social.

Oltre a quello di Enzo Avitabile, sono stati poi tantissimi i commenti di chi ricorda Mario Carandente come una persone dalla rara umiltà e dal grande talento.