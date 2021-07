Luca Covelli è l’ex ras dei gruppi di Miano che sta svelando i retroscena più segreti della mala dell’ex roccaforte dei Lo Russo. Uno dei passaggi più significativi della sua collaborazione con la giustizia è il verbale del 22 gennaio 2019:«Sono andato al matrimonio di Roberto Cifrone, che si è sposato con la figlia di Francesca che ha la piazza di eroina. Sono andato armato perché dovevo fare da scorta. Avevano paura – ha aggiunto Covelli – perché a Pasqua 2018 Cicchilotto e Fragolino andarono per conto di Matteo a fare un’estorsione di 5mila euro all’Eurobet Planet Win di via Napoli, a Piscinola, che era del territorio dei Cifrone. Potevano quindi aspettarsi di tutto. Luigi Cifrone ha capito che c’era la ruggine sotto; già durante l’estate si erano sparati addosso. Camminavo quasi sempre armato e accompagnavo a casa prima Luigi e poi Gaetano per proteggerli, poi me ne tornavo a casa. Per fare queste cose mi pagavano 350 euro a settimana; poi 200 euro». Le dichiarazioni di Covelli hanno permesso la condanna dei vertici del gruppo (leggi qui).

L’articolo precedente

Un omicidio per far capire a tutti chi comandava nel quartiere. Un omicidio che doveva essere eccellente e che dunque doveva puntare al cuore stesso dei rivali. Parla anche di questo il collaboratore Luca Covelli spiegando che i Cifrone avevano intenzione di uccidere Matteo Balzano, Salvatore Scarpellini e Gianluca D’Errico, ras a capo del gruppo emergente di ‘Abbasc Miano’. Un particolare contenuto nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Tommaso Perrella che un anno e mezzo fa ha di fatto smantellato il gruppo attivo nella parte alta del quartiere. Covelli racconta che, per ingraziarsi Balzano e i suoi, non ha esitato a confidargli che i Cifrone stavano progettando il suo omicidio a cui lui avrebbe dovuto partecipare. Covelli ha raccontato ai magistrati tale episodio in uno dei tanti verbali in cui ha fatto luce sugli affari della mala dell’area nord.

«Sono andato personalmente a fine aprile 2018 da Matteo e gli ho chiesto se stavano tramando qualcosa nei miei confronti. Lui mi ha risposto di no e io gli ho detto di aprire gli occhi, in pratica gli ho fatto capire che i Cifrone erano contro di loro e che stavano organizzando l’omicidio di Matteo, Cicchillotto (Salvatore Scarpellini ndr) e Fragolino (Gianluca D’Errico ndr) nella casarella che questi avevano a Miano in via Vittorio Emanuele III dove le guardie hanno fatto una perquisizione. L’omicidio dovevamo commetterlo io, Luigi Cifrone e Gaetano Cifrone: io dovevo farmi aprire la porta e loro avrebbero sparato con una calibro 9 con il silenziatore e una 357. La pistola col silenziatore l’ho provata io sotto la croce a Miano con Gaetano Cifrone, dopo di che siamo andati a via Vittorio Veneto dove ci aspettavano Luigi Cifrone, Gaetano Tipaldi e Vincenzo Sacco. Ho detto loro che il silenziatore non funzionava e Vincenzo Sacco ha proposto di alzare la voce e fare rumore quando sarebbe successo».