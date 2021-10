Studenti uccisi a colpi di pistola ad Ercolano, spunta la pista dello scambio di persone. Due ragazzi, 26enne e 27enne, sono stati uccisi in via Marsiglia. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I due giovani potrebbero essere stati scambiati per due ladri in procinto di compiere un furto. L’uomo si sarebbe precipitato all’esterno della sua abitazione dopo aver sentito l’allarme di casa, intorno alle ore 2 di notte. Sul posto sono giunti i magistrati della Procura e carabinieri.

I militari della Compagnia di Torre del Greco e del Nucleo investigativo di Torre Annunziata, coordinati dalla procura di Napoli, indagato per accertare quale siano state la dinamica e le motivazioni alla base del duplice omicidio. Dunque una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è le vittime siano state scambiate per due ladri.

LE INDAGINI SUGLI OMICIDI AD ERCOLANO

Con il passare delle ore si fa sempre più consistente l’ipotesi che i due giovani uccisi nella notte siano stati scambiati per ladri e che qualcuno abbia aperto il fuoco contro di loro. Le due vittime sono due studenti incensurati.

Ieri sera si sarebbero recati a un campo di calcetto che si trova poco lontano dal luogo della tragedia. Poi sulla strada del ritorno si sarebbero fermati a scambiare due chiacchiere in auto. Infatti qualcuno avrebbe aperto il fuoco contro di loro temendo di trovarsi dinanzi a due ladri.