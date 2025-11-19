PUBBLICITÀ
Escalation di incidenti a Fuorigrotta, pedone travolto dallo scooter in corsa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ancora un incidente a Napoli, ancora una persona investita. Siamo, di nuovo, a Fuorigrotta, in via Consalvo. Si tratta di una strada vitale per il transito, percorsa ogni mattina da bambini diretti a scuola.

Un cittadino è stato investito violentemente da un motorino che viaggiava a velocità folle. Nonostante le gravi lesioni riportate, l’uomo ha evitato il peggio, sottolineando con drammaticità che se al suo posto ci fosse stato “un passeggino o una anziana lo uccideva”.

L’intervento della Polizia Municipale e la disponibilità di filmati documentano la dinamica del sinistro.

Il caso è aggravato da una circostanza inaccettabile: la richiesta di installazione di dossi rallentatori avanzata alla Municipalità è stata precedentemente bocciata. Come ha denunciato l’investito al Deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Che aspettiamo, che sia un morto?”.

“Non è più tollerabile che l’incolumità dei pedoni, specialmente in zone scolastiche, sia ignorata. È urgente non solo installare immediatamente dossi e strisce pedonali rialzate a Via Consalvo, ma anche prevedere pene più stringenti per chi con l’imprudenza mette a repentaglio la vita altrui”, commenta. “L’attuale Nuovo Codice della Strada, voluto dal Ministro Salvini si è rivelato insufficiente a contrastare i comportamenti più pericolosi e inadeguato a proteggere i cittadini più vulnerabili.”

“Ci impegnano a utilizzare ogni strumento istituzionale per garantire che Via Consalvo e le altre strade a rischio ricevano gli interventi di messa in sicurezza necessari per scongiurare la prossima tragedia”, ha concluso il parlamentare con il membro dell’esecutivo regionale di Europa Verde Carlo Ceparano.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

