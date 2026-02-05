PUBBLICITÀ
Esplode bombola di gas a Napoli, sventrato palazzo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Una fuga di gas ha generato questa mattina un’espressione in via D’Ambrosio a Napoli nel quartiere San Carlo Arena.

Il gas secondo quanto si apprende è fuoriuscito da una bombola di GPL. L’esplosione è stata violentissima tanto da sventrare lo stabile e l’appartamento situato al piano terra.

Nessun ferito per fortuna ma ora le famiglie del condominio sono costrette per strada visto che i Vigili del fuoco hanno dichiarato il palazzo inagibile.

13 le persone interessate dall’allontanamento. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

