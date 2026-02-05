Esplode bombola di gas a Napoli, sventrato palazzo

Una fuga di gas ha generato questa mattina un’espressione in via D’Ambrosio a Napoli nel quartiere San Carlo Arena.
Il gas secondo quanto si apprende è fuoriuscito da una bombola di GPL. L’esplosione è stata violentissima tanto da sventrare lo stabile e l’appartamento situato al piano terra.
Nessun ferito per fortuna ma ora le famiglie del condominio sono costrette per strada visto che i Vigili del fuoco hanno dichiarato il palazzo inagibile.
13 le persone interessate dall’allontanamento. Sull’accaduto indagano i carabinieri.