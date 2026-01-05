PUBBLICITÀ
Espulsione di Mazzocchi inguaia Conte: Napoli in emergenza anche con il Verona

Luciano Mottola
Se non ha pregiudicato il risultato, di certo l’espulsione di Pasquale Mazzocchi ha scomussolato i piani di Antonio Conte. Il terzino di Barra proprio negli ultimi tempi stava iniziando a trovare un po’ di spazio nelle rotazioni del tecnico azzurro, dopo essere rimasto a guardare i compagni dalla panchina per tutta la prima parte della stagione. Uno spazio che sarebbe potuto aumentare già nell’immediato, con il terzino ex Salernitana e Parma in predicato di giocare titolare nel turno infrasettimanale con il Verona.

Mazzocchi, specie dopo l’infortunio accorso a Neres e considerata l’indisponibilità di Beukema, avrebbe potuto sostituire o far rifiatare Politano ed, invece, costringerà Conte all’ennesima emergenza.

Straordinari, dunque, per Politano, che potrebbe sostituire Neres con Spinazzola che si sposterebbe sulla destra, liberando la corsia mancina a Gutierrez. L’altra ipotesi è legata a un possibile recupero in extremis di Beukema. Se l’ex Bologna dovesse rientrare, fungerebbe da braccetto di destra con Di Lorenzo nuovamente spostato sulla linea di centrocampo.

In attacco è probabile l’impiego di Lang in luogo di Elmas, che potrebbe rifiatare, sempre che Conte non voglia spostare il jolly macedone dietro Hojlund, lasciando immutate le corsie.

In difesa è quasi certa l’assenza di Juan Jesus, diffidato e da preservare per la super sfida con l’Inter, che sarà sostituito da Alessandro Buongiorno.

 

