Evade dal carcere di Secondigliano, detenuto riacciuffato dopo 15 giorni di latitanza

PUBBLICITÀ

Non ha fatto ritorno in carcere dopo essere uscito perché in regime di semilibertà. Il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria Nucleo Regionale per la Campania ha rintracciato e arrestato L.V., condannato alla pena di anni 11 mesi 1 giorni 10 per spaccio di sostanze stupefacente, rapina, estorsione e per violazione della legge sulle armi.

Lo scorso 4 gennaio non ha fatto rientro al Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano dove stava fruendo della semilibertà per il residuo di pena da scontare.

PUBBLICITÀ

Al termine delle indagini gli agenti del nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria della Campania lo hanno rintracciato in una abitazione di Casandrino, dove è stato arrestato e e poi messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.