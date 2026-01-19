PUBBLICITÀ
Evade dal carcere di Secondigliano, detenuto riacciuffato dopo 15 giorni di latitanza

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Evade dal carcere di Secondigliano, detenuto riacciuffato dopo 15 giorni di latitanza
Evade dal carcere di Secondigliano, detenuto riacciuffato dopo 15 giorni di latitanza
Non ha fatto ritorno in carcere dopo essere uscito perché in regime di semilibertà. Il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria Nucleo Regionale per la Campania ha rintracciato e arrestato L.V., condannato alla pena di anni 11 mesi 1 giorni 10 per spaccio di sostanze stupefacente, rapina, estorsione e per violazione della legge sulle armi.

Lo scorso 4 gennaio non ha fatto rientro al Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano dove stava fruendo della semilibertà per il residuo di pena da scontare.

Al termine delle indagini gli agenti del nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria della Campania lo hanno rintracciato in una abitazione di Casandrino, dove è stato arrestato e e poi messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

