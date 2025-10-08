PUBBLICITÀ
Ex ispettore del carcere di Secondigliano si toglie la vita, corpo trovato sotto un albero

E’ stato identificato l’ uomo che lo scorso 25 settembre si è tolto la vita sotto ad un albero albero vicino al cimitero di Sessa Aurunca. Non aveva documenti e la sua identità sconosciuta spinse i Carabinieri a diffondere una foto: si tratta di un agente della polizia penitenziaria andato in pensione qualche anno fa, riconosciuto proprio grazie a quella foto dai suoi ex colleghi con i quali ha svolto il servizio nel carcere di Secondigliano.

“La Polizia penitenziaria è in lutto – commentano il presidente dell’ Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio – siamo davvero addolorati. Era un ispettore in pensione prestava servizio a Secondigliano. Un collega molto capace e professionale nonché esempio per tanti colleghi per il suo spirito di abnegazione”.

