PUBBLICITÀ
HomeCronacaEx Motel Agip di Secondigliano, è il giorno dello sgombero: 20 famiglie...
CronacaCronaca locale

Ex Motel Agip di Secondigliano, è il giorno dello sgombero: 20 famiglie in strada

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ex Motel Agip di Secondigliano, è il giorno dello sgombero 20 famiglie in strada
Ex Motel Agip di Secondigliano, è il giorno dello sgombero 20 famiglie in strada
PUBBLICITÀ
È il giorno dello sgombero questa mattina all’ex Motel Agip di Secondigliano. Una parte delle venti famiglie è sul tetto insieme agli attivisti della Campagna per il diritto all’abitare di Napoli. Esposito uno striscione di critica verso l’amministrazione comunale. “Questa sera non sapremo dove dormire, dal Comune solo parole “.
L’Amministrazione Comunale di Napoli, a seguito dello sgombero dell’immobile comunale ex Motel Agip in via Roma verso Scampia, ha adottato una serie di misure straordinarie per garantire un supporto concreto ai nuclei familiari coinvolti, in condizione di elevata fragilità sociale ed economica.
L’intervento nasce dalla consapevolezza della complessità della situazione abitativa e dalla volontà di accompagnare le famiglie in un percorso di uscita dall’emergenza, nel rispetto della dignità e dei diritti di ciascuno. Le persone sgomberate, residenti da oltre vent’anni in una struttura dichiarata inagibile e non più sicura, sono state seguite quotidianamente dai servizi sociali territoriali, che hanno attivato percorsi di presa in carico personalizzati.
Per fronteggiare le difficoltà legate alla ricerca di soluzioni abitative alternative, la Giunta ha approvato un incremento del contributo economico una tantum, raddoppiando gli importi previsti per ciascuna fascia contributiva:
•     € 6.000,00 per nuclei da 1-2 componenti
•     € 8.000,00 per nuclei da 3 componenti
•     € 10.000,00 per nuclei da 4 o più componenti

Il provvedimento riguarda 27 nuclei familiari, censiti dal Servizio Polizia Locale – Unità Operativa Tutela del Patrimonio, che risultavano ancora residenti nella struttura al momento dello sgombero.
In parallelo, sono stati attivati interventi di accompagnamento sociale da parte del Servizio Sociale della Municipalità 7, con particolare attenzione a minori, anziani, persone con disabilità e soggetti in condizione di vulnerabilità.
L’Amministrazione riconosce che, in un contesto urbano dove il mercato degli affitti è sempre più inaccessibile per le fasce fragili, tali misure non rappresentano una soluzione definitiva. Tuttavia, costituiscono un passo necessario per offrire un sostegno immediato e dignitoso, in attesa di interventi strutturali più ampi.
La vicenda dell’ex Motel Agip evidenzia l’urgenza di una nuova visione delle politiche abitative, anche a livello nazionale, capace di superare la logica dell’emergenza e di costruire percorsi di autonomia e inclusione.
PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati