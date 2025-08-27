PUBBLICITÀ
Fabrizio Romano annuncia: Elmas a un passo dal Napoli, conferma anche dagli agenti

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato  Fabrizio Romano, Elif Elmas è a un passo dal ritorno al Napoli. Il club partenopeo è ormai vicino alla chiusura dell’accordo con il Lipsia per il centrocampista macedone, che tornerebbe così a vestire la maglia azzurra.

L’operazione si sta definendo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, e le ultime conferme arrivano anche dal lato del giocatore. Elmas, secondo Romano, ha messo in pausa ogni altra offerta ricevuta — dalla Germania, dall’Inghilterra e anche da altri club italiani — manifestando la volontà chiara di tornare al Napoli.

Il club di De Laurentiis lo vede come un elemento affamato e utile alla causa, mentre il giocatore sembra deciso a rimettersi in gioco in Serie A. Manca solo da limare qualche dettaglio, ma la “fumata azzurra” è ormai imminente.

