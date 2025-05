Faccia a faccia interlocutorio tra Adl e Conte, l’arrivo di Allegri è molto più di una probabilità

PUBBLICITÀ

L’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte è stato interlocutorio. C’è un contratto fino al 2027, ma non è certo che il mister del quarto scudetto resti a Napoli.

Allegri bloccato

Il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli sembra arrivato al termine dopo soltanto una stagione. La vittoria dello scudetto non è bastata a convincere Conte a restare ancora alla corte di De Laurentiis.

La mossa della società napoletana è quella di blindare Massimiliano Allegri, ex allenatore di Juventus e Milan. Il tecnico piace molto a De Laurentiis che, in caso di rottura ufficiale con Antonio Conte, porterebbe Allegri come condottiero a Napoli.

Una figura leader è quello che serve ai calciatori. Sia Spalletti che Conte hanno vinto lo scudetto inculcando la propria idea di gioco e mettendoci sempre la faccia. L’anno scorso, al Napoli sembra sia mancato proprio questo. Le parentesi di Calzona e Garcìa non hanno dato un’identità ed una solidità che avrebbe permesso al Napoli di fare una buona stagione.

Allegri si è sempre contraddistinto per il suo carisma e il suo modo di fare, caratteristiche che fanno gola alla società azzurra.

Tentativi dell’Inter

Anche in casa Inter, la situazione allenatore è tutt’altro che stabile. Al tramonto del quarto anno da tecnico nerazzurro, Inzaghi può salutare la società nerazzurra.

Per il tecnico sirene dall’Arabia: offerti ben 50 milioni a stagione per Simone Inzaghi da parte dell’ Al-Hilal (squadra dove milita attualmente Kalidou Koulibaly). La scelta è da prendere al termine della finale di Champions League di sabato 31 maggio, dove l’Inter se la vedrà con i francesi del Paris Saint-Germain.

La società milanese è ovviamente già corsa ai ripari. L’idea è quella di continuare a lavorare con un allenatore di livello. L’unico nome spuntato fuori dagli esperti di calciomercato è proprio quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è corteggiato sia da Napoli che dai nerazzurri dell’Inter, i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro.

