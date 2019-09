Fan di Sal Da Vinci delusi in provincia di Napoli: concerto saltato a poche ore dall’esibizione

A causa delle condizioni climatiche avverse (così come attestato da bollettino meteo regionale) è stata posticipata a Venerdì 27 settembre la seconda serata della kermesse “Calici e Cotone”, con Sal da Vinci in concerto. L’evento, previsto per questa sera, è stato rinviato per limitare i disagi legati alla pioggia e per garantire lo svolgimento in totale sicurezza della manifestazione.

Anche Venerdì prossimo, così come già previsto, il Corso Umberto I diventerà una passerella espositiva dei meravigliosi lavori realizzati dai sarti e dalle aziende sartoriali più prestigiose del territorio. La manifestazione, cofinanziata dal Poc Campania 2014-2020 Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, sarà arricchita dall’allestimento di stand enogastronimici come veicolo di rilancio del commercio locale e per promuovere la valorizzazione delle eccellenze territoriali.

“A causa del maltempo e per non compromettere l’organizzazione e la riuscita di questo importante evento, il concerto di Sal da Vinci in programma per questa sera è stato rinviato a venerdì prossimo – ha dichiarato il sindaco Massimo Pelliccia – Il nostro obiettivo è quello di dare lustro e risalto a tutte le eccellenze locali. Casalnuovo, nota in tutto il mondo per la sartoria, è diventata sinonimo di eccellenze e qualità manifatturiera e ci auguriamo che i giovani sappiano sfruttare al meglio questo momento per scoprire le arti e le tradizioni che rendono così ricca la storia della nostra città”.