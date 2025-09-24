PUBBLICITÀ
Fedele attacca De Bruyne: “Non lo farei giocare nemmeno venti minuti, è un ex calciatore”

Di Domenico Sgambelluri
Fedele attacca ampiamente Kevin De Bruyne
Dopo la vittoria per 3 a 2 contro il Pisa, il Napoli si è imposto in cima alla classifica di Serie A con grande prepotenza. L’atteggiamento dei calciatori ha convinto tutti, tranne Enrico Fedele che ha criticato aspramente il neo acquisto Kevin De Bruyne.

Fedele, attacco diretto a Kevin De Bruyne 

Enrico Fedele non ha apostrofato con parole di miele la gara dell’ex Manchester City, anzi, ci è andato giù pesante. L’opinionista napoletano lo ha definito “un grande ex calciatore”, bocciandolo definitivamente. “Molti dicono, Kevin De Bruyne deve giocare gli ultimi venti minuti quando gli altri sono stanchi? No. Per me De Bruyne non deve giocare nemmeno venti minuti, è grande ex calciatore. Il belga è molto intelligente, si abbassa vicino a Stanislav Lobotka per toccare dei palloni ed effettua passaggi laterali”.

Con questa critica Fedele va a colpire quello che è forse è stato il colpo più grosso messo a segno nell’ultima campagna acquisti del Napoli, forse quello con il clamore mediatico più elevato degli ultimi anni persino in Serie A. 

La verità sull’acquisto e Antonio Conte

“Volete sapere perchè è stato acquistato?– ha continuato Fedele nella sua trasmissione -Perché Antonio Conte doveva andare via e allora De Laurentiis, per far stare la gente tranquilla, ha preso l’ex Manchester City tutto qui. Anche io ora devo prendere l’ascensore, prima invece facevo le scale a piedi. Il tempo passa per tutti.

L’opinionista non è di certo nuovo a questo tipo di critiche, ampiamente ha espresso le sue opinioni sui calciatori acquistati dal Napoli, super virale il video in cui definisce Fabian Ruiz un “cammellone” per la sua corsa e postura, salvo vincere con la Spagna un europeo e poi la Champions League da assoluto protagonista con il PSG.

