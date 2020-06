Va a trovare amici, ucciso da trave: il corpo è all’ospedale di Giugliano

Un uomo di 43 anni, Felice Falco, è morto in seguito ad un incidente avvenuto in un cantiere edile di Teverola. Una grossa grave ha colpito l’uomo.

Il 43enne Felice Falco, residente ad Orta di Atella, si era recato a Teverola per andare a trovare degli amici che stavano lavorando all’interno di un’azienda nella zona industriale. Voleva probabilmente salutarli visto che erano a lavoro in questa festività del due giugno, ma all’improvviso è stato travolto e ucciso da una grossa trave. Dalle indagini è emerso che l’uomo non lavorava in nero, né sarebbero emerse altre irregolarità, anche se gli accertamenti proseguiranno.

L’autopsia a Felice Falco

Il corpo di Felice Falco ora è all’istituto di medicina legale di Giugliano per l’autopsia. L’impatto lo ha ucciso sul colpo rendendo vano qualsiasi tentativo estremo da parte del 118. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della stazione di Teverola. In sinergia con i militari del reparto territoriale di Avers hanno avviato le indagini del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le indagini

L’attività investigativa viene seguita secondo la procedura dei casi di morte bianca. I militari dell’Arma hanno provveduto a informare l’Ispettorato del Lavoro per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere. Indaga la Procura della Repubblica di Napoli Nord. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma.

Per seguire tutte le notizie collegati al nostro sito oppure vai sulla nostra pagina Facebook