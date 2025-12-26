Ferito da un proiettile vagante a Pomigliano, secondo caso in poche ore

PUBBLICITÀ

Ieri i Carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale del Mare per un ferito. Il 47enne era in ospedale per una ferita d’arma da fuoco al gluteo. Dai primi accertamenti pare che la sera del 24 dicembre verso le 19.30 il 47enne, mentre passeggiava con la propria compagna a Pomigliano d’Arco in piazza Giovanni Leone, sarebbe stato colpito da un proiettile vagante di piccolo calibro.

La vittima, andata in ospedale solo il giorno dopo, non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Pomigliano d’Arco per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Bimbo di 7 anni ferito da un colpo di pistola nel Napoletano

La sera della Vigilia di Natale, il personale della Polizia di Stato é intervenuto all’ospedale Santobono a seguito della segnalazione di un bambino trasportato dai genitori, giunto con una ferita di striscio al braccio sinistro, riconducibile ad un colpo d’arma da fuoco.

Dalla immediata ricostruzione dei fatti, è emerso che la vittima sarebbe stata ferita, in circostanze ancora da accertare, in piazza Mercato a Pomigliano D’Arco. Soccorso aereo, trasportato 12enne in pericolo vita da Capodichino a Malpensa. Dopo le cure dei sanitari, il bambino è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera del Commissariato di Acerra che procede.