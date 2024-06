PUBBLICITÀ

E' arrivata la svolta nel caso dei due coniugi uccisi nella giornata di ieri a Fano. E' stato infatti fermato, dopo l'omicidio di Giuseppe Ricci, 75 anni, e Luisa Marconi, 70, il figlio Luca, 50 anni.

L’uomo era stato il primo ad aver dato l’allarme consentendo il ritrovamento dei due cadaveri in casa.

Fermato il figlio dei due coniugi uccisi a Fano, ha confessato l’omicidio

Luca Ricci, subito interrogato dopo il ritrovamento dei due cadaveri, è stato fermato nella notte e portato in carcere per omicidio plurimo aggravato dalla crudeltà. Dopo 16 ore di interrogatorio avrebbe confessato di aver ucciso entrambi i genitori. Ieri mattina l’uomo avrebbe prima strangolato la madre Luisa Marconi e poi colpito a martellate il padre Giuseppe Ricci, trovato in casa col cranio fracassato.

Luca Ricci, un operaio separato padre di due figli che vive al piano superiore della villetta teatro del duplice omicidio, avrebbe ammesso tutte le sue responsabilità davanti alla procuratrice Maria Letizia Fucci e alla Squadra Mobile.

E avrebbe fornito anche un movente del duplice omicidio dei genitori: avrebbe ucciso la mamma e il padre perché non volevano dargli altri soldi dopo che aveva fatto perdere loro la casa per i suoi debiti.

L’uomo è crollato dopo 16 ore di interrogatorio

Ieri, per ore nel commissariato di Fano, il figlio della coppia aveva prima negato di essere coinvolto nel duplice omicidio, poi alle domande sempre più incalzanti degli inquirenti si era trincerato in diversi “non ricordo”. E alla fine è crollato.

Ieri mattina il personale della scientifica aveva perquisito anche l’appartamento del cinquantenne, al piano superiore rispetto a quello nel quale vivevano i genitori, a caccia di elementi utili alle indagini. Proprio per tentare di ricostruire con esattezza l’accaduto il cadavere del padre non era stato trasferito in obitorio insieme a quello della moglie. L’anziano aveva il cranio fracassato per essere stato colpito ripetutamente da un corpo contundente. I vigili del fuoco hanno prosciugato un pozzetto nel giardino retrostante l’abitazione ed è stato rinvenuto un martello, che è stato repertato.

