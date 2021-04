La pioggia non ferma le cene all’aperto in zona gialla, clienti con l’ombrello fuori ai ristoranti: è successo a Ferrara, lunedì 26 aprile. Nonostante il clima rigido e la pioggia battente, in molti si sono armati di ombrelli e piumini e si sono seduti ai tavolini all’aperto e hanno mangiato.

Nei primi giorni di zona gialla, dunque, c’è chi ha sfidato le intemperie pur di cenare in compagnia di amici o parenti. Lo scatto, postato su Facebook, riprende gli affezionati clienti di un noto locale del centro di Ferrara che non si sono fatti scoraggiare dal cielo grigio, ricevendo tanto di ringraziamenti dal gestore: “Abbiamo avuto l’ennesima conferma di quanto siete fantastici: nonostante la pioggia a tratti battente, voi tutti siete rimasti composti, seduti, con l’ombrello aperto (ma qualcuno no!), senza batter ciglio, con rispetto e compostezza. Grazie, quindi, per averci regalato una serata così bella come ieri sera: non la dimenticheremo”.

Campania zona gialla: cosa cambia per bar e ristoranti

Dal 26 aprile 2021 nella zona gialla consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto: pranzo e cena. Tutto nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Sport di squadra, piscine, palestre nella zona gialla

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.