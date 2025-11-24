Fico Presidente, Schlein cita Pino Daniele: “L’aria s’adda cagnà”

PUBBLICITÀ

La segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata a Napoli per festeggiare e commentare il risultato di oggi insieme a Roberto Fico. Lo si apprende da fonti Pd. “Il riscatto parte dal Sud, le politiche sono aperte. Anche in Veneto abbiamo raddoppiato il risultato. Gli elettori hanno premiato questo sforzo unitario. La Meloni ha poco da festeggiare questa sera. Questo è il governo più anti-meridionalista. Ci batteremo, l’aria s’adda cagnà”, ha detto la Schlein.

“La coalizione ha fatto un percorso condiviso qui in Campania. Il M5S ha avuto l’onore di esprimere il candidato alla presidenza ma qui c’è l’impegno collettivo che ci fa ben sperare per il prossimo futuro. Oggi possiamo dire ai campani che saremo sempre vicini a loro non solo in campagna elettorale ma da sempre anche nel quotidiano”. “C’è stato un divario molto indicativo. Qui il governo ha messo in campo un uomo di Fratelli d’Italia, un uomo di Giorgia Meloni. Quel distacco oggi qualche pensiero lo deve dare a che sta guidando il governo nazionale”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, parlando nel comitato elettorale di Roberto Fico a Napoli.

Queste le parole pronunciate da Giuseppe Conte dopo la vittoria di Roberto Fico alle elezioni regionali in Campania.

Bonelli (Avs): “Ora costruiamo un’agenda condivisa per governare il Paese”

“Ora costruiamo insieme un’agenda di programma per il Governo del Paese grazie anche alla spinta che viene dalla Campania e dalla Puglia”. Così uno dei leader di Avs, Angelo Bonelli, intervenendo nella sede del comitato elettorale di Roberto Fico commenta l’esito delle Regionali.