PUBBLICITÀ
HomePoliticaFico Presidente, Schlein cita Pino Daniele: "L'aria s'adda cagnà"
PoliticaPolitica Regionale

Fico Presidente, Schlein cita Pino Daniele: “L’aria s’adda cagnà”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Fico Presidente, Schlein cita Pino Daniele L'aria s'adda cagnà
Fico Presidente, Schlein cita Pino Daniele L'aria s'adda cagnà
PUBBLICITÀ

La segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata a Napoli per festeggiare e commentare il risultato di oggi insieme a Roberto Fico. Lo si apprende da fonti Pd. “Il riscatto parte dal Sud, le politiche sono aperte. Anche in Veneto abbiamo raddoppiato il risultato. Gli elettori hanno premiato questo sforzo unitario. La Meloni ha poco da festeggiare questa sera. Questo è il governo più anti-meridionalista. Ci batteremo, l’aria s’adda cagnà”, ha detto la Schlein.

“La coalizione ha fatto un percorso condiviso qui in Campania. Il M5S ha avuto l’onore di esprimere il candidato alla presidenza ma qui c’è l’impegno collettivo che ci fa ben sperare per il prossimo futuro. Oggi possiamo dire ai campani che saremo sempre vicini a loro non solo in campagna elettorale ma da sempre anche nel quotidiano”. “C’è stato un divario molto indicativo. Qui il governo ha messo in campo un uomo di Fratelli d’Italia, un uomo di Giorgia Meloni. Quel distacco oggi qualche pensiero lo deve dare a che sta guidando il governo nazionale”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, parlando nel comitato elettorale di Roberto Fico a Napoli.

PUBBLICITÀ

Queste le parole pronunciate da Giuseppe Conte dopo la vittoria di Roberto Fico alle elezioni regionali in Campania.

Bonelli (Avs): “Ora costruiamo un’agenda condivisa per governare il Paese”
“Ora costruiamo insieme un’agenda di programma per il Governo del Paese grazie anche alla spinta che viene dalla Campania e dalla Puglia”. Così uno dei leader di Avs, Angelo Bonelli, intervenendo nella sede del comitato elettorale di Roberto Fico commenta l’esito delle Regionali.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati