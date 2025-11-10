Fico raccoglie l’invito di Palma: “Attenzione della Regione per Giugliano e la fascia costiera”

PUBBLICITÀ

La campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in Campania passa da Giugliano, dove il candidato al Consiglio regionale Stefano Palma ha accolto Roberto Fico per un incontro con cittadini e amministratori dell’Area Nord. Un appuntamento che ha ribadito la centralità del territorio giuglianese nelle politiche regionali e nel programma del campo largo.

“La terza città della Campania non può essere lasciata sola – ha sottolineato Palma –. Serve una legge speciale che riconosca le difficoltà di Giugliano e ne valorizzi il ruolo strategico nell’Area Metropolitana di Napoli. Qui convivono grandi potenzialità e criticità ambientali che vanno affrontate con visione e concretezza”.

Un capitolo fondamentale del programma di Palma è quello dedicato alla fascia costiera giuglianese, un’area di straordinaria bellezza e al tempo stesso teatro di emergenze ambientali, abbandono e abusivismo. “La fascia costiera – ha ribadito il candidato M5S – deve tornare a essere una risorsa e non un problema. Servono investimenti mirati, bonifiche, tutela ambientale e una pianificazione che metta al centro i cittadini, non gli interessi privati.”

La proposta di Palma si intreccia con le parole di Fico, che ha posto l’accento sulla necessità di restituire dignità istituzionale e prospettiva alla costa e alle aree limitrofe, da anni al centro di emergenze e ritardi strutturali. Temi che da sempre rappresentano il fulcro dell’impegno politico del candidato giuglianese, che punta a portare in Regione una voce radicata nel territorio e capace di trasformare le difficoltà in occasioni di sviluppo sostenibile.