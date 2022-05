Addio FIFA, il colosso di EA Sports cambierà nome: nuovi giochi di calcio in arrivo già quest’anno

“Facciamo una partita a Fifa?” è una frase destinata, ormai, a scomparire. Il noto videogioco calcistico, infatti, cambierà il proprio nome dopo aver visto terminare la propria collaborazione con la ‘Federetion International Football Association’. In ogni caso, però, quest’ultima si sta già organizzando per il futuro post-EA, annunciando in un comunicato stampa di essere già entrati in contatto con nuovi studi, publisher e investitori per realizzare una nuova simulazione calcistica nel 2024.

La licenza FIFA sarà rilasciata a più parti contemporaneamente

Inoltre, la licenza FIFA sarà rilasciata anche a più parti contemporaneamente, dando vita così a diversi progetti. In programma ci sono progetti etichettati come ‘non-simulazioni’, che entreranno nei negozi a partire dal terzo trimestre del 2022. Tra questi figura anche il gioco basato sulla Coppa del Mondo di Qatar 2022. Nel comunato rilasciato viene confermata anche l’estensione della licenza a Electronic Arts per FIFA 23, mentre sappiamo già da ora che successivamente il brand verrà rinominato EA Sports FC.