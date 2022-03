“Dov’è?”. Panico a Succivo: mamma non trova il figlio all’uscita di scuola

Attimi di paura a Succivo dove per interminabili minuti si erano perse le tracce di un bimbo, allontanatosi improvvisamente all’uscita della scuola che frequenta fino a far temere il peggio. Sono state subito attivate le ricerche dopo la segnalazione della mamma, in campo immediatamente la Polizia Municipale di Succivo.

Gli Assistenti della Municipale Di leva -Brancaccio – Bilancio , impegnati in un servizio predisposto , coordinati dal Comandante Carrillo, tranquillizzavano prima il genitore e poi procedevano a raccogliere le sommarie informazioni e la descrizione del piccolo mettendosi subito alla ricerca del minore.

In poco tempo fortunatamente la svolta, gli agenti hanno intercettato il bambino che era da solo nella vicina via Cadorna. Fortunatamente il piccolo stava bene, non necessitava di cure ed è stato riconsegnato alla mamma. Gli attimi di panico sono stati gestiti con fermezza dagli agenti. Non sono tardati ad arrivare i complimenti da parte dei cittadini alla pattuglia operante.