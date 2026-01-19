PUBBLICITÀ
Finisce con l’auto contro un palo sulla Provinciale, bimbo di 8 anni grave al Santobono

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Grave incidente stradale nella serata di sabato lungo la strada provinciale 30, in località Fiocche. Un’automobile è uscita improvvisamente dalla carreggiata andando a impattare violentemente contro un palo. Nel sinistro è rimasto ferito anche un bambino di 8 anni, ora ricoverato in condizioni critiche.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, l’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli.

Gli accertamenti clinici effettuati nel nosocomio ebolitano hanno evidenziato un quadro particolarmente serio: il bambino ha riportato un importante trauma cranico e gravi lesioni agli arti inferiori, con fratture scomposte alla gamba destra.

Alla luce delle condizioni critiche, i medici hanno disposto il trasferimento immediato al Santobono di Napoli, struttura specializzata in emergenze pediatriche. Qui il piccolo è stato ricoverato in prognosi riservata, mentre proseguono le cure e il monitoraggio costante.

