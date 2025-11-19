Fiocco rosa in casa Napoli, è nata la figlia di Edo De Laurentiis

Festa in casa Napoli e nella famiglia De Laurentiis. E’ venuta alla luce, infatti, la piccola Mariavittoria, figlia del vicepresidente azzurro Edo De Laurentiis e Teresa Mendozza.
Ad annunciarlo, la SSC Napoli attraverso il proprio canale ufficiale su X. “Fiocco rosa in casa azzurra: è nata Mariavittoria De Laurentiis! A Edoardo e Teresa gli auguri di tutto il Napoli”, recita il tweet.
Fiocco rosa in casa azzurra: è nata Mariavittoria De Laurentiis!
A Edoardo e Teresa gli auguri di tutto il Napoli ❤️
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 19, 2025