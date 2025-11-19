PUBBLICITÀ
HomeSportFiocco rosa in casa Napoli, è nata la figlia di Edo De...
Sport

Fiocco rosa in casa Napoli, è nata la figlia di Edo De Laurentiis

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Fiocco rosa in casa Napoli, è nata la figlia di Edo De Laurentiis
Fiocco rosa in casa Napoli, è nata la figlia di Edo De Laurentiis
PUBBLICITÀ

Festa in casa Napoli e nella famiglia De Laurentiis. E’ venuta alla luce, infatti, la piccola Mariavittoria, figlia del vicepresidente azzurro Edo De Laurentiis e Teresa Mendozza.

Ad annunciarlo, la SSC Napoli attraverso il proprio canale ufficiale su X. “Fiocco rosa in casa azzurra: è nata Mariavittoria De Laurentiis! A Edoardo e Teresa gli auguri di tutto il Napoli”, recita il tweet.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati