Il Napoli risponde alla vittoria della Juventus sull’Inter, controsorpassa i bianconeri e si porta momentaneamente al terzo posto in classifica in attesa della partita del Milan, impegnato nel posticipo con il Cagliari. Sblocca nella ripresa Insigne, che segna sulla respinta di un rigore paratogli da Terracciano; pochi minuti dopo l’autogol di Venuti sul tiro di Zielinski. Per il capitano del Napoli anche una traversa e un palo.

Ora agli azzurri basterà battere il Verona in casa nell’ultimo turno di campionato per assicurasi un posto in Champions il prossimo anno.

Il commento del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

“Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre”.

Lo scrive su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria sulla Fiorentina.

Il Napoli continua a essere in silenzio stampa e il presidente è l’unico che parla attraverso i social. Gli uomini di Gattuso continuano la straordinaria volata Champions: in rete oggi a Firenze Insigne al 12′ della ripresa, a chiudere la partita dieci minuti dopo un’autorete di Venuti. (ANSA).