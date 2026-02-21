PUBBLICITÀ
Fiori fuori al Monaldi: “Domenico è il figlio di tutta Italia, chi ha sbagliato deve pagare”

Davanti all’Ospedale Monaldi, nelle ore successive alla notizia della morte del piccolo Domenico, sono arrivate le prime persone con mazzi di fiori. Un silenzioso pellegrinaggio di cittadini comuni che hanno voluto lasciare un segno di vicinanza e di dolore condiviso.

C’è chi si è fermato in preghiera, chi ha fatto un inchino e chi ha semplicemente abbassato lo sguardo davanti all’ingresso del nosocomio. Tra i messaggi lasciati accanto ai fiori, ricorre un appello chiaro: rispetto. Rispetto per la famiglia di Domenico, travolta da un dolore indicibile, ma anche per la famiglia dell’altro bambino, il piccolo donatore che con un gesto di immensa generosità aveva dato una speranza di vita. Il via vai davanti all’ospedale è composto e discreto. Nessuna manifestazione rumorosa, solo lacrime e raccoglimento. Una comunità che si stringe nel dolore e che, con semplicità, prova a trasformare lo smarrimento in un gesto di umanità.

“C’è molta rabbia in questo momento. Sono cose che non dovrebbero accadere. Chi ha sbagliato deve pagare con la galera, non si può morire a due anni. Domenico è il figlio di tutta l’Italia, aveva una vita davanti. Chi ha sbagliato deve pagare. La signora Patrizia ha una dignità da vendere” le parole di un cittadino che ha portato un mazzo di fiori dinanzi al nosocomio.

