Chi è Francesca Ferlaino, la scienziata di Napoli premiata in Austria

Francesca Ferlaino la fisica quantistica che è stata nominata «Scienziata austriaca dell’anno» è figlia di Napoli. Questa nomina l’è stata conseguita dall’ “Associazione Austriaca dei Giornalisti Scientifici e dell’ Istruzione”, durante l’Anno Internazionale della Scienza Quantistica. Per riconoscere il suo impegno nella divulgazione della fisica e celebrandone il supporto.

Chi è Francesca Ferlaino e la sua carriera

Francesca è nata a Napoli, classe 1977 ed è figlia del dirigente sportivo Corrado Ferlaino. Ha conseguito la laurea magistrale in fisica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha raggiunto poi il dottorato di ricerca in fisica presso l’Università di Firenze con la tesi “Atomic Fermi gases in an optical lattice”. Nel 2006 si è trasferita ad Innsbruck in Austria per lavorare come ricercatrice post-dottorato. Dove si è inserita nel gruppo di ricerca di Rudolf Grimm, uno dei maggiori esponenti, nell’ambito della fisica quantistica. Nel 2014, ha assunto il ruolo di direttrice scientifica dell’Istituto di Ottica Quantistica e Informazione Quantistica di Innsbruck. Riuscendo a potenziare il suo ruolo e affermandosi ancora di più nell’ambito.

Le basi della ricerca

La ricerca si concentra sui fenomeni quantistici nei gas atomici a temperature ultra basse. Negli ultimi anni si è concentrata in particolare sugli atomi di erbio e disprosio, fortemente magnetici e poco studiati. Nel 2020, insieme alla sua squadra, è riuscita a creare in laboratorio i primi stati supersolidi di lunga durata. Uno stato della materia sfuggente e paradossale in cui coesistono ordine cristallino e superfluidità.

Le dichiarazioni della scienziata

La fisica dell’Ansa ha dichiarato “Sono sempre stata convinta che la scienza non sia uno sforzo solitario. Ma è un bene comune il cui valore cresce quando la conoscenza viene scambiata e comunicata. Questo premio riconosce in modo particolare l’importanza della comunicazione scientifica e il ruolo che essa svolge nel rendere la ricerca significativa per la società. Sono particolarmente orgogliosa se, attraverso il mio lavoro, ho potuto contribuire a una più ampia comprensione dell’importanza della scienza fondamentale”. Elogia così la comunicazione scientifica e ne ricalca l’utilità tramite la ricerca nella società odierna.

Alla scienziata oltre ai riconoscimenti accademici, le vengono riconosciuti anche i suoi eccellenti metodi di comunicazione nel dialogo con il pubblico. A confermare ciò è Heinz Faßmann, presidente dell’Accademia Austriaca delle Scienze, che ha dichiarato “Comunicare il lavoro scientifico in modo facilmente comprensibile è fondamentale per rafforzare la fiducia nella scienza. Siamo orgogliosi di avere Ferlaino tra le nostre fila, non solo come scienziata altamente qualificata, ma anche come eccellente comunicatrice profondamente impegnata nel dialogo con il pubblico”