Flavio Briatore, polemica sui mestieri artigianali: “Se falegnami e muratori mandano i figli all’università, scompariranno”

Flavio Briatore, noto imprenditore italiano, ha sollevato un dibattito durante la puntata di ‘Carta Bianca‘ su Rai 3 il 27 giugno, lanciando una provocazione che ha destato l’attenzione di molti. Durante l’intervista, l’uomo ha espresso la sua preoccupazione riguardo la possibile scomparsa di mestieri tradizionali, sostenendo che l’assenza di aziende in grado di sopravvivere da sole spinga i genitori a indirizzare i propri figli verso altri percorsi. “Sono stato da un falegname, tutti i falegnami avevano più di 50 anni. Ai figli fanno fare altre cose, li mandano a scuola e all’università. Tra 20 anni non avremo più falegnami, muratori, gente che fa i controsoffitti“, afferma l’imprenditore sottolineando come la mancanza di un’industria solida possa influire sulla continuità di tali mestieri, ponendo l’accento sulla necessità di preservare tali competenze per evitare una possibile carenza in futuro.

Flavio Briatore: “Mio figlio non andrà all’università“

Flavio Briatore ha poi sollevato nuovamente l’attenzione pubblica con un’affermazione riguardante il futuro professionale di suo figlio. Il noto imprenditore ha dichiarato che non intende far frequentare l’università a suo figlio, ma piuttosto lo coinvolgerà direttamente nel suo stesso lavoro. L’imprenditore ha espresso la convinzione che non abbia bisogno di un avvocato, sottolineando che se suo figlio non desidera seguire le sue orme, sarà costretto a lasciare la casa di famiglia. Tali parole hanno suscitato reazioni contrastanti, alcuni vedono in essa una testimonianza della sua determinazione a preservare e trasmettere la sua eredità imprenditoriale, altri invece criticano questa visione, sottolineando l’importanza dell’istruzione e la necessità di consentire ai giovani di perseguire i loro interessi e talenti individuali.

Flavio Briatore nel vortice delle polemiche

“Ma perché il figlio di un muratore deve essere costretto a fare il lavoro del padre? È un ragionamento che non comprendo” dice Bianca Berlinguer, conduttrice di carta bianca.

“Lui, figlio di maestri delle elementari, BOCCIATO DUE VOLTE alle SUPERIORI, che mestiere avrebbe dovuto fare?“, scrivono sui social.