Follia a Castellammare, picchia un uomo per rubargli 5 euro

Una rapina fulminea, violenta e paradossale nella sua entità: è quanto accaduto nei pressi della stazione ferroviaria di Castellammare di Stabia, dove un 26enne napoletano ha aggredito un uomo per sottrargli una sola banconota da 5 euro.

Gli agenti del Commissariato di Castellammare sono intervenuti in Piazza Matteotti dopo una segnalazione. La vittima ha raccontato di essere stata colpita al volto mentre acquistava un biglietto al distributore automatico. L’aggressore, dopo il colpo, era salito di corsa su un treno fermo in banchina.

Gli agenti, saliti immediatamente a bordo, hanno individuato e bloccato il 26enne, che è stato arrestato per rapina.