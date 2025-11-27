PUBBLICITÀ
HomeCronacaFollia a Castellammare, picchia un uomo per rubargli 5 euro
CronacaCronaca locale

Follia a Castellammare, picchia un uomo per rubargli 5 euro

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
5 euro castellammare
PUBBLICITÀ

Una rapina fulminea, violenta e paradossale nella sua entità: è quanto accaduto nei pressi della stazione ferroviaria di Castellammare di Stabia, dove un 26enne napoletano ha aggredito un uomo per sottrargli una sola banconota da 5 euro.

Gli agenti del Commissariato di Castellammare sono intervenuti in Piazza Matteotti dopo una segnalazione. La vittima ha raccontato di essere stata colpita al volto mentre acquistava un biglietto al distributore automatico. L’aggressore, dopo il colpo, era salito di corsa su un treno fermo in banchina.

PUBBLICITÀ

Gli agenti, saliti immediatamente a bordo, hanno individuato e bloccato il 26enne, che è stato arrestato per rapina.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati