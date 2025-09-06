Follia a Napoli, parcheggiatore abusivo picchia i carabinieri e sfascia la caserma

PUBBLICITÀ

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza, minaccia, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento il già noto alle forze dell’ordine A. G., 59enne del posto.

L’uomo, già sottoposto al Dacur (daspo urbano), è stato fermato e controllato sul Corso Meridionale. Sorpreso nell’attività illecita di parcheggiatore abusivo, durante il controllo il 59enne ha inveito contro i militari e successivamente li ha aggrediti.

PUBBLICITÀ

I carabinieri, con non poche difficoltà, hanno trasferito l’uomo in caserma che anche lì ha continuato nell’azione violenta danneggiando alcuni arredi. L’arrestato è in attesa di giudizio mentre 2 carabinieri sono stati medicati nell’Ospedale del Mare per le lesioni subìte.