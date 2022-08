Fondi Circumlago, Pezzella rassicura:”Da un anno l’iter era fermo al palo, ma il finanziamento non è perso”

Fondi persi per la Circumlago, il consigliere Metropolitano Salvatore Pezzella interviene sulla polemica scoppiata dopo il post di Rosario Ragosta, consigliere comunale di maggioranza ed ex consigliere Metropolitano proprio delegato sulla questione.

Ragosta ha dichiarato che per inerzia burocratica sono stati persi fondi della Regione Campania.

Ad intervenire sull’argomento è Salvatore Pezzella, unico consigliere Metropolitano di Giugliano, con delega proprio a lago Patria e fascia costiera. “È già da un anno che l’iter era fermo al palo. Questo l’ho scoperto quando sono andato a fare i primi tavoli sulla questione Circumlago. La Regione Campania aveva dato l’ultimatum affinché entro il 31 dicembre scorso fosse consegnato il progetto, cosa che non è avvenuta. Invece si è dormito. Io quando mi sono insediato ho chiesto subito spiegazioni e mi è stato detto che nessuno era andato lì a compulsare.

Poi ho chiamato il sindaco Gaetano Manfredi il quale assicurò che il progetto doveva essere portato a termine, tant’è che abbiamo fatto altri tavoli di lavoro con i tecnici e dirigenti. Poi in settimana è arrivata questa notizia dalla Regione sulla revoca dei fondi ma immediatamente mi sono attivato per capire cosa fosse successo. Ieri mattina è arrivato l’ok dai dirigenti e dal sindaco su come fare per recuperare il tempo perso l’anno scorso e non perdere, dunque, i soldi per la Circumlago. Ringrazio il sindaco Manfredi e tutto lo staff di tecnici e dirigenti in città metropolitana per la celerità nella risposta. Da consigliere delegato sul tema non permetterò mai che la nostra Città e soprattutto il nostro litorale possano perdere un’occasione così importante. Dobbiamo solo recuperare il tempo perso da altri e portare a termine il progetto”, conclude Pezzella.