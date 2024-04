Formazioni ufficiali Empoli-Napoli, forfait dell’ultim’ora negli azzurri

PUBBLICITÀ

Il Napoli di Calzona, alla ricerca disperata di punti per la corsa al quinto posto che vale la Champions, fa visita all’Empoli nel 33° turno di Serie A: punti salvezza in palio per i toscani, mentre i partenopei devono rialzarsi dopo il 2-2 col Frosinone. Tra gli azzurri sorpresa sulla fascia sinistra dove ad agire sarà Natan e non Mazzocchi, fermato da un problema influenzale.

In palio non ci sono soltanto i tre punti, ma anche le speranze di conquistare un posto in Europa: azzurri ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, che vedrà ben cinque squadre italiane ai nastri di partenza. Per l’Empoli, invece, l’obiettivo primario è quello di fare punti per concedersi un maggiore distacco dalla zona retrocessione, attualmente distante appena una lunghezza. PUBBLICITÀ Le formazioni ufficiali EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.