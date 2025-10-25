Forte scossa di terremoto, avvertita in tutta l’area nord

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 21.45 in provincia di Napoli. I palazzi hanno tremato in gran parte dei comuni dell’hinterland partenopeo.
Avvertita in modo chiaro anche a Giugliano, Marano, Villaricca, Mugnano e Melito.
Le coordinate del sisma
Un terremoto di magnitudo ML 4.0 è avvenuto nella zona: 1 km SW Montefredane (AV), il
25-10-2025 19:49:18 (UTC) 18 minuti, 17 secondi fa
25-10-2025 21:49:18 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.9552, 14.8105 ad una profondità di 14 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.