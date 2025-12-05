Forza Italia, Silvestro nomina Ciro Barbareschi commissario a Melito

PUBBLICITÀ

Il senatore Franco Silvestro, segretario provinciale di Forza Italia, ha ufficializzato la nomina di Ciro Barbareschi come commissario cittadino del partito a Melito di Napoli.

Con la nomina, Barbareschi avrà il compito di rappresentare Forza Italia sul territorio, coordinare le attività locali e supportare l’organizzazione politica in vista del prossimo congresso comunale.

In merito alla nomina, lo stesso Barbareschi ha dichiarato: “Accolgo con grande onore la nomina a Delegato comunale di Forza Italia per Melito. Ringrazio i vertici provinciali e regionali, in particolare il Senatore Francesco Silvestro per la fiducia, e tutti gli amici melitesi per il sostegno. L’obiettivo è tenere unito il Centrodestra e proseguire il percorso di rinnovamento che Melito merita, portando avanti i valori di chi mi ha preceduto.”

Silvestro ha sottolineato la fiducia riposta nel nuovo commissario: «Sono certo che il Tuo impegno ed il Tuo prezioso contributo ci consentiranno di lavorare insieme per questo nuovo ed importante percorso».

La nomina ha avuto riflessi anche sul coinvolgimento di Barbareschi nella comunità locale. In una missiva al parroco della chiesa Santa Maria delle Grazie, Don Carmine Autorino, Barbareschi ha annunciato le sue dimissioni da presidente dell’Associazione Santo Stefano, spiegando che il ruolo politico richiede una piena dedizione e che non può essere conciliato con la presidenza dell’associazione.

Nella lettera, Barbareschi scrive: “È proprio perché amo profondamente l’Associazione Santo Stefano che scelgo di essere onesto, limpido, coerente. So dentro di me che un presidente U.C.O. non può, con la stessa trasparenza, ricoprire il ruolo di segretario di un partito. Sarebbe un conflitto con i valori che abbiamo sempre custodito insieme. E quindi, con dolore ma anche con serenità nel cuore, rassegno le mie dimissioni da presidente.”