Frana in Nuova Zelanda, tra le vittime anche la 15enne di Avellino Sharon Maccanico

C’è anche una giovane italiana tra le vittime della frana che ha colpito la Nuova Zelanda. Si tratta di Sharon Maccanico, 15 anni, originaria di Avellino e campionessa internazionale di hip hop, travolta dal crollo che ha interessato il campeggio Beachside di Mount Maunganui. La notizia è stata confermata nella notte dal Pakūranga College, l’istituto scolastico frequentato dalla ragazza, attraverso un comunicato diffuso sui social. Nella stessa tragedia ha perso la vita anche un altro studente, Max Furse-Kee.

«Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa di due studenti del Pakūranga College nella tragedia di Mount Maunganui – si legge nella nota –. La scuola è in costante contatto con entrambe le famiglie per esprimere il nostro più sincero cordoglio e aroha, termine maori che indica affetto, amore e compassione». Il dolore ha colpito duramente l’intera comunità scolastica. «Molti studenti e membri del personale sono profondamente scossi – prosegue il comunicato – e stiamo predisponendo un supporto psicologico per affrontare le prossime settimane».

Il college ha inoltre sottolineato come il momento sia particolarmente delicato: l’anno scolastico è infatti in procinto di iniziare. «Il benessere della nostra comunità è una priorità assoluta – spiegano –. I genitori hanno già ricevuto una comunicazione con indicazioni e risorse utili per aiutare figli e figlie a elaborare questo evento traumatico». Una tragedia che unisce due Paesi nel lutto e che spezza la vita di una giovane promessa della danza, lasciando sgomenta la comunità italiana e quella neozelandese.