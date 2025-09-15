Annullato il concerto del rapper napoletano, il sindaco: “Messaggi violenti”

PUBBLICITÀ

Non si terrà il concerto del rapper napoletano Frezza previsto per il 27 settembre a Montefredane in Irpinia. Il sindaco Ciro Aquino, dopo aver fatto sapere di esser pronto ad emettere un’ordinanza di divieto, ha convinto il titolare del locale, una struttura alberghiera, ad annullare l’appuntamento.

“Nel nostro comune – ha detto il sindaco – non ci sarà mai spazio per artisti che lanciano messaggi di violenza“. In un video diffuso dal parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli il rapper, mimando l’esplosione di colpi di pistola, aveva dato appuntamento ai fans: “Raga, m’arraccumman – affermava – tutti carichi che facciamo cadere tutto”.

