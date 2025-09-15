PUBBLICITÀ
Annullato il concerto del rapper napoletano, il sindaco: “Messaggi violenti”

Non si terrà il concerto del rapper napoletano Frezza previsto per il 27 settembre a Montefredane in Irpinia. Il sindaco Ciro Aquino
Il rapper Frezza
Non si terrà il concerto del rapper napoletano Frezza previsto per il 27 settembre a Montefredane in Irpinia. Il sindaco Ciro Aquino, dopo aver fatto sapere di esser pronto ad emettere un’ordinanza di divieto, ha convinto il titolare del locale, una struttura alberghiera, ad annullare l’appuntamento.

Nel nostro comune – ha detto il sindaco – non ci sarà mai spazio per artisti che lanciano messaggi di violenza“. In un video diffuso dal parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli il rapper, mimando l’esplosione di colpi di pistola, aveva dato appuntamento ai fans: “Raga, m’arraccumman – affermava – tutti carichi che facciamo cadere tutto”.

