Fuego Latino Dance Academy sul tetto d’Europa WDC per il 4° anno consecutivo

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Grande successo per la Fuego Latino Dance Academy al Campionato Europeo 2026 di danze latino-americane, svoltosi nella prestigiosa sede del Winter Gardens di Blackpool, punto di riferimento mondiale per la danza sportiva.
In una competizione altamente competitiva, con la partecipazione di circa 80/90 atleti provenienti da tutta Europa, gli allievi della scuola si sono distinti per talento, preparazione e determinazione, portando a casa risultati di altissimo livello.
Protagonista assoluta della manifestazione è stata Daria De Caro, che ha conquistato il titolo di Campionessa Europea Under 19 nella combinata 5 balli, confermandosi tra le migliori interpreti del panorama europeo. Il suo percorso è stato impreziosito da una serie di risultati straordinari anche nelle singole discipline:
•🥇 Samba Under 19
•🥉 Rumba Under 19
•🥇 Jive Under 19
•🥈 Rumba Under 21
•🥉 Paso Doble Under 21
•🥉 Jive Under 21
•🥉 Combinata Samba/Jive Under 19
Un palmarès eccezionale che testimonia la sua versatilità e il suo altissimo livello tecnico, capace di emergere sia nella sua categoria che in quella superiore.
Ottimi risultati anche per gli altri atleti della scuola: Anna Pugliano e Silvia Migliaccio hanno raggiunto la Top 12, dimostrando grande competitività e maturità artistica. Buone prestazioni anche per Anita Migliaccio e Gianluigi Migliaccio, entrambi classificatisi nella Top 24, in una gara particolarmente selettiva.
Fondamentale il lavoro delle insegnanti Tonia Gala e Vanna Di Guida, che con professionalità, passione e dedizione hanno guidato gli atleti verso questi importanti traguardi, contribuendo alla crescita tecnica e artistica dell’intero gruppo.
Le competizioni, articolate nelle cinque danze latino-americane – samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jive – hanno messo in evidenza il livello sempre più alto della danza sportiva europea.
I risultati ottenuti rappresentano un importante traguardo per la Fuego Latino Dance Academy, che si conferma una realtà di eccellenza nel panorama internazionale, con uno sguardo già rivolto alle prossime sfide.
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