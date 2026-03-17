Fuga da Villaricca a Mugnano dopo la tentata rapina, finiscono ai domiciliari

PUBBLICITÀ

Giuseppe Emmanuel Fioretti, di Calvizzano classe 2005, e Raffaele Cipolletta mugnanese classe 1999, difesi di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, all’esito dell’udienza di convalida di arresto.

Il furto d’auto a Marano

Sabato sera movimentato per i carabinieri della compagnia di Giugliano che, poco prima dell’inizio del turno della gazzella del radiomobile, hanno ricevuto una chiamata dalla sala operativa per un furto di un’auto a Marano. Tre persone che hanno portato via una Fiat 500. A tallonare i tre fuggitivi c’era già una pattuglia civetta della sezione Operativa. Erano stati loro, poco prima, a beccarli mentre rubavano la 500.

PUBBLICITÀ

Inseguimento da Villarrica a Mugnano

Sfrecciano ad alta velocità e la tensione dell’inseguimento si fa sentire forte in corso Europa, ormai nel comune di Villaricca. I carabinieri hanno bloccato ogni possibile via di fuga, in una manovra di accerchiamento che vista dall’alto avrebbe poco da invidiare ad una scena da film.

Il conducente perde il controllo dell’auto e finisce contro il marciapiede. Due si lanciano di corsa verso le strade che costeggiano il McDonald’s, il terzo verso la rotonda di Mugnano. I primi finiscono in manette in pochi secondi, l’altro è in fuga ma i carabinieri sono sulle sue tracce. Arrestati per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. L’auto rubata tornerà nelle mani del legittimo proprietario