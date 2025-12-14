PUBBLICITÀ
HomeCronacaFuochi davanti alla Torre Eiffel per lanciare un documentario sul Napoli, nei...
CronacaCronaca InternazionaleSocial & Tendenze

Fuochi davanti alla Torre Eiffel per lanciare un documentario sul Napoli, nei guai noto youtuber

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Fuochi davanti alla Torre Eiffel per lanciare un documentario sul Napoli, nei guai noto youtuber
Fuochi davanti alla Torre Eiffel per lanciare un documentario sul Napoli, nei guai noto youtuber
PUBBLICITÀ

Una serata fuori dall’ordinario ha animato il centro di Parigi venerdì scorso. Protagonista dell’episodio è stato Loris Giuliano, youtuber francese molto seguito e di origini italiane, che ha scelto una cornice d’eccezione per celebrare l’uscita del suo nuovo documentario dedicato al Napoli: uno spettacolo pirotecnico a pochi passi dalla Tour Eiffel.

L’iniziativa è stata accompagnata da un messaggio carico di entusiasmo pubblicato sui suoi canali social, in cui Giuliano ha definito il progetto “speciale” e ha voluto ringraziare Napoli e il suo pubblico per il sostegno ricevuto nel tempo, ribadendo il forte legame che lo unisce alla città partenopea.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, tuttavia, i fuochi d’artificio non sarebbero stati preventivamente autorizzati. Per questo motivo le autorità parigine avrebbero avviato un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati