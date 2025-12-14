Fuochi davanti alla Torre Eiffel per lanciare un documentario sul Napoli, nei guai noto youtuber

PUBBLICITÀ

Una serata fuori dall’ordinario ha animato il centro di Parigi venerdì scorso. Protagonista dell’episodio è stato Loris Giuliano, youtuber francese molto seguito e di origini italiane, che ha scelto una cornice d’eccezione per celebrare l’uscita del suo nuovo documentario dedicato al Napoli: uno spettacolo pirotecnico a pochi passi dalla Tour Eiffel.

L’iniziativa è stata accompagnata da un messaggio carico di entusiasmo pubblicato sui suoi canali social, in cui Giuliano ha definito il progetto “speciale” e ha voluto ringraziare Napoli e il suo pubblico per il sostegno ricevuto nel tempo, ribadendo il forte legame che lo unisce alla città partenopea.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, tuttavia, i fuochi d’artificio non sarebbero stati preventivamente autorizzati. Per questo motivo le autorità parigine avrebbero avviato un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

bon bin vidéo spéciale alors mise en ligne spéciale et annonce spéciale

juste pour vous et pour napoli

merci pour tout depuis le début

napoli sur youtube

je vous aime fooooort 💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/LDDXBNtlpC — Loris Giuliano (@Loris_Giuliano) December 12, 2025