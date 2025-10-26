PUBBLICITÀ
Furto al Louvre, arrestati due sospettati: uno di loro stava fuggendo all'estero

Redazione Internapoli
Due sospetti sono stati arrestati sabato sera nell’ambito delle indagini sul furto al Louvre, condotte dalla brigata di repressione del banditismo di Parigi e dall’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico di beni culturali. Secondo il Parisien i due uomini sono originari della Seine-Seint-Denis, il dipartimento 93 nella banlieue nord-est di Parigi, e fanno parte della banda di quattro che domenica mattina hanno usato un montacarichi per salire al primo piano, forzato una finestra sul balcone, sono entrati nella galleria di Apollo, hanno forzato due vetrine della collezione dei gioielli della Corona francese, rubato gioielli del valore stimato in 88 milioni di euro, poi hanno ripreso il montacarichi per scendere e poi fuggire a bordo di due scooter. Le indagini proseguono per risalire agli altri eventuali responsabili.

