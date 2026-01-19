Furto da 87 milioni al Louvre, il video virale sul web: gioielli rubati in 4 minuti

PUBBLICITÀ

Le telecamere di sicurezza del Louvre hanno immortalato nei dettagli uno dei colpi più clamorosi degli ultimi anni. Le immagini, mandate in onda dal programma francese Sept à Huit, ricostruiscono il furto avvenuto lo scorso 19 ottobre nella Galleria Apollo, dove un gruppo di ladri è riuscito a portare via gioielli per un valore stimato di 87 milioni di euro.

Nel filmato si vedono due uomini con il volto coperto agire con estrema rapidità e coordinazione. Uno di loro, indossando una giacca ad alta visibilità, rompe una teca con l’avambraccio, infila la mano tra i vetri infranti e preleva alcuni preziosi, nascondendoli all’interno della giacca. Subito dopo afferra una borsa lasciata a terra e si sposta verso un’altra vetrina, più grande, che viene sfondata con l’aiuto del complice. In pochi istanti il bottino viene raccolto e i malviventi si danno alla fuga.

PUBBLICITÀ

L’intera incursione dura meno di cinque minuti, tra le 9.35 e le 9.39 del mattino. Ad attendere i due, all’esterno del museo, ci sono altri complici pronti alla fuga su scooter di grossa cilindrata. Nella concitazione, uno dei gioielli — una corona ornata di diamanti e smeraldi — cade a terra e viene abbandonato.

Tra gli oggetti sottratti figurano otto pezzi di valore storico incalcolabile, tra cui la celebre collana di smeraldi e diamanti donata da Napoleone Bonaparte alla sua seconda moglie, l’imperatrice Maria Luisa.

Le indagini hanno portato rapidamente ai primi risultati: nel giro di una settimana la polizia ha arrestato due uomini poco più che trentenni, entrambi residenti nella Seine-Saint-Denis e già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati ai furti. Uno di loro è stato fermato il 25 ottobre all’aeroporto Charles de Gaulle mentre stava per partire per l’Algeria. Decisivo per l’identificazione è stato il Dna rinvenuto su un casco abbandonato durante la fuga.

Nonostante gli arresti, il destino dei gioielli rubati resta ancora un mistero: il bottino non è mai stato recuperato.