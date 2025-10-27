Furto in casa a Melito, banditi in fuga con un bottino da 12mila euro

PUBBLICITÀ

Venerdì scorso è avvenuto un furto in casa a Melito. Verso le 11 del mattino i ladri avrebbero agito a volto scoperto. La vittima, che ha presentato denuncia immediata ai carabinieri, ha subito una grave violazione della propria sicurezza domestica, come dimostrano le immagini di videosorveglianza e la documentazione del danno. Sono stati rubati 6mila euro in contanti e un bracciale in oro rosa da circa 6mila.

“Siamo arrivati a un livello di degrado e impunità inaccettabile. I delinquenti irrompono nelle case a metà mattina, a volto scoperto, segno che non temono minimamente la legge o i controlli. Non se ne può più! La sicurezza è ai minimi termini e i cittadini sono esasperati. Un furto come questo, con l’effrazione della porta e l’abitazione completamente messa a soqquadro, non è un ‘micro-crimine’, è un attacco frontale alla dignità e alla serenità delle persone“, dichiara il deputato Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi-Sinistra, contattato dalla vittima del furto.

“Questa ondata di furti e rapine quotidiane è la diretta conseguenza di un pauperismo dei presidi di legalità. I cittadini ci denunciano la scarsità di forze dell’ordine sul territorio e l’assenza di controlli preventivi efficaci. È chiaro che il cosiddetto ‘decreto sicurezza’ in vigore ha la sicurezza solo nel nome, risultando inefficace nella protezione quotidiana delle famiglie e delle loro proprietà. Chiediamo al Governo e al Ministro dell’Interno di intervenire con urgenza, aumentando immediatamente l’organico delle forze dell’ordine e garantendo una presenza capillare e costante su tutto l’hinterland napoletano per stroncare questo clima di terrore e illegalità che sta soffocando la nostra comunità“.