Tentato furto al centro di smistamento postale, domiciliari per due di Miano

Sono accusati di aver tentato un furto presso il centro di meccanizzazione postale di Poste Italiane in provincia di Firenze. Con tali accuse sono finiti in manette due uomini di Miano: si tratta del 47enne Vincenzo Faccetti e del 37enne Giovanni Gatto, entrambi residenti al rione San Gaetano. L’altro ieri i due si sarebbero introdotti nel centro di smistamento di Sesto Fiorentino tentando di forzare una porta d’ingresso: a quel punto sarebbe scattato l’allarme che avrebbe indotto i due, accompagnati da una terza persona in via di identificazione, alla fuga. La segnalazione era però già giunta alla centrale operativa e così una volante della polizia ha scovato i due nell’area perimetrale circostante la zona. Ad insospettire i due agenti anche il loro abbigliamento, felpe scure, berretti, a fronte di temperature che sfioravano i trentatre gradi. Inoltre il sistema di videosorveglianza aveva subito immortalato i due mentre tentavano la fuga dopo aver azionato il sistema d’allarme e così i due sono stati arrestati. Il gip del tribunale di Firenze Silvia Romeo ha poi convalidato l’arresto in flagranze dei due disponendo però per entrambi la misura degli arresti domiciliari in accoglimento della richiesta del loro legale, l’avvocato Domenico Dello Iacono, che ha insistito sulla mancanza di elementi tali da giustificare la permanenza in carcere. E così i due sono finiti ai domiciliari nelle loro abitazioni di Miano con applicazione del braccialetto elettronico.