Assalto a Pomigliano, banditi tentano di rubare i soldi da Banca Intesa

PUBBLICITÀ

I carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Terracciano per un tentativo di furto presso la filiale Banca Intesa di Pomigliano. Sconosciuti, intorno alle 4, sarebbero entrati nell’istituto dopo aver divelto la porta d’ingresso con una leva di metallo. Inutile il tentativo di sottrarre denaro da una cassa automatica. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili.

Rapina in banca al Vomero, le immagini dell’ingresso dei banditi

Diffuse dal TG1 le immagini della rapina avvenuta al Vomero: nel video si vedono tre uomini entrare all’interno della filiale presa di mira. Il colpo, messo a segno giovedì presso la sede Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli, è ora al centro delle indagini dei carabinieri, impegnati a identificare l’intero gruppo, composto da 6-8 persone. Nel filmato si vede uno dei banditi bloccare la porta di emergenza con una scopa.

PUBBLICITÀ

Al momento risultano circa quaranta le cassette di sicurezza forzate, ma il numero potrebbe aumentare man mano che tutti i clienti verificheranno eventuali ammanchi. Ancora impossibile stabilire con precisione il valore del bottino. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione soprattutto sul cunicolo sotterraneo utilizzato dai malviventi per introdursi nella banca e successivamente fuggire senza lasciare tracce.