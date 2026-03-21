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Terribile lutto ad Afragola, il piccolo Gabriele muore a 2 anni

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Terribile lutto ad Afragola, il piccolo Gabriele muore a 2 anni
Terribile lutto ad Afragola, il piccolo Gabriele muore a 2 anni
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Lacrime ad Afragola per il piccolo Gabriele Migliore, di soli 2 anni. Un’anima pura e luminosa, che ha donato amore infinito in un tempo troppo breve, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. Il suo dolce sorriso e la sua innocenza resteranno per sempre un ricordo prezioso e indelebile. I funerali si svolgeranno sabato 21 marzo 2026 alle ore 17:00, con rito cattolico, presso la Chiesa San Giorgio Martire di Afragola. La salma sarà tumulata presso il Cimitero Comunale di Afragola.
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Gianluca Spina
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