Gemelli nel segno del destino criminale, fratelli arrestati a Napoli per droga e armi

“Gemelli nel segno del destino”, una serie animata che rimanda ai primi anni ’90, con una sigla che molti nostalgici sapranno canticchiare appena letta quest’apertura. Gemelli anche a Capodimonte, ma sotto un altro segno. Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri della stazione di Capodimonte hanno sequestrato droga, una pistola scenica senza tappo rosso e un coltello a serramanico.

Diego e Francesco Pio De Stefano, classe 2007, nascondevano alcune stecche di hashish su una scarpiera, e su un tavolo in cucina.

Nella poltrona del salone una replica di una Beretta 92FS, senza tappo rosso e un coltellino.

Nel corso del blitz i due fratelli hanno minacciato i militari. Uno dei due ha impugnato un martello e per evitare che anche il loro scooter fosse sequestrato, ha iniziato a colpire ripetutamente il veicolo. L’altro ha colpito a pugni un carabiniere, provocandogli lesioni guaribili in 10 giorni.

I gemelli sono finiti in manette e poi ai domiciliari, in attesa di giudizio. Risponderanno di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

