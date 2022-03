Accusato dell’omicidio di Gennaro, inizia il processo per il 20enne di Caivano

Domani partirà il processo per la morte di Gennaro Leone. Il pugile 18enne di San Marco Evangelista ucciso alla fine di agosto del 2021 durante una folle serata nella movida di Caserta. Dunque mercoledì 30 marzo, dinanzi alla Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta dal giudice Roberto Donatiello, si presenterà Gabriel Ippolito, 20enne di Caivano, accusato del delitto.

Leone, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, venne accoltellato ad una gamba durante una lite per futili motivi. Probabilmente dallo sguardo di troppo si è passò alle minacce ed infine la coltellata che gli recise l’arteria femorale. Dopo il ferimento Gennaro rimase a terra in via Vico, zona dei baretti, venendo soccorso prima da alcuni passanti, poi la corsa in ospedale dove purtroppo il suo cuore smise di battere qualche ora più tardi.

Come riporta CasertaNews le indagini dei carabinieri eri di Caserta, anche con l’utilizzo delle telecamere, riuscirono di ricostruire l’accaduto. Gabriel fu fermato dai carabinieri il giorno successivo. Davanti alla visione di quelle immagini l’aggressore confessò. Ora per lui si apre il processo. A difendere l’imputato 20enne l’avvocato Angelo Raucci mentre i genitori di Gennaro, Bartolomeo Leone e Giuseppina Geniale, si sono costituiti parte civile con l’avvocato Alfredo Plini.