PUBBLICITÀ
HomeCronacaGiallo a Casalnuovo e Sant'Anastasia, in fiamme 4 auto e una macelleria
CronacaCronaca localePrimo Piano

Giallo a Casalnuovo e Sant’Anastasia, in fiamme 4 auto e una macelleria

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Giallo a Casalnuovo e Sant'Anastasia, in fiamme 4 auto e una macelleria
Giallo a Casalnuovo e Sant'Anastasia, in fiamme 4 auto e una macelleria
PUBBLICITÀ

Questa mattina alle 4.30, i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Donizetti 18 a Sant’Anastasia per l’incendio di alcune auto. 3 i veicoli distrutti dalle fiamme. Danneggiati dalle fiamme anche serranda e ingresso di una macelleria. Non ci sono feriti, indagini in corso per chiarire matrice e origine.

Allo stesso orario, i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in Corso Umberto I nr. 134 a Casalnuovo per l’incendio di un’auto. Si tratta di una Fusion intestata ad un 51enne. Danneggiato dalle fiamme anche il serbatoio dell’autoclave di una pescheria. Non ci sono feriti, indagini in corso per chiarire matrice e origine.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati