Giallo a Casalnuovo e Sant’Anastasia, in fiamme 4 auto e una macelleria

Questa mattina alle 4.30, i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Donizetti 18 a Sant’Anastasia per l’incendio di alcune auto. 3 i veicoli distrutti dalle fiamme. Danneggiati dalle fiamme anche serranda e ingresso di una macelleria. Non ci sono feriti, indagini in corso per chiarire matrice e origine.

Allo stesso orario, i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in Corso Umberto I nr. 134 a Casalnuovo per l’incendio di un’auto. Si tratta di una Fusion intestata ad un 51enne. Danneggiato dalle fiamme anche il serbatoio dell’autoclave di una pescheria. Non ci sono feriti, indagini in corso per chiarire matrice e origine.

